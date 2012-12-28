Памфилова первой в истории РФ переизбрана председателем ЦИК на третий срок
Переизбранная на пост председателя ЦИК Элла Памфилова отметила, что не может предать и подвести своих коллег, которые высказали ей такое доверие
Решение об ее избрании было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК. Все 15 членов ЦИК проголосовали за Памфилову единогласно.
После избрания она заявила, что предстоящие пять лет ожидаются сложными.
«Я знаю, что эти пять лет будут очень сложными. Может быть, самыми сложными. И я не могу ни предать, ни подвести моих коллег, которые высказали мне такое доверие», — сказала она.
Памфилова отметила, что, слушая на заседании добрые слова в свой адрес, боялась, что расплачется, потому что представляла себе, как 70-80% «почти миллионной армии женщин (работников избиркомов), которые в любую погоду, кто-то в собачьих и в оленьих упряжках, кто-то на плато, кто-то на вертолете, кто-то по колено в снегу, во время наводнений, с этими тяжелыми сумками добираются до избирателей».
Памфилова добавила, что также представляла избирателей, особенно в дальних поселках, куда сложно добраться. Она рассказала, что люди встречали работников избирательной системы как родных: «поили чаем, обнимали, рассказывали всю свою жизнь, рассказывали все свои наболевшие претензии к местному начальнику или еще к кому-либо».
Элла Памфилова поставила рекорд по пребыванию на этом посту: ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией меньше времени (девять и восемь лет соответственно).
