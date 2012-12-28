Оксана Лут оценила масштабы инвестиций и развитие мощностей «Лебедяньмолоко»

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках рабочей поездки посетили производственную площадку компании «Лебедяньмолоко» — одного из ключевых игроков молочной отрасли страны.

В вашем браузере отключен JavaScript

Визит был посвящен оценке текущего состояния предприятия, его инвестиционной активности и планам по модернизации.

Глава Минсельхоза ознакомилась с технологическими процессами и мощностями компании, которая в последние годы демонстрирует устойчивый рост. За последние 10 лет в модернизацию производства инвестировано 16 миллиардов рублей, что позволило значительно повысить эффективность, увеличить производственные мощности и укрепить позиции компании «Лебедяньмолоко» на рынке.

Сегодня продукция компании представлена практически во всех федеральных округах России. Благодаря системным инвестициям, расширению ассортимента и выстроенной логистике «Лебедяньмолоко» обеспечивает стабильные поставки натуральной молочной продукции от Калининграда до Дальнего Востока. Важным этапом развития компании стал выход на зарубежные рынки.





Оксана Лут и Игорь Артамонов высоко оценили динамику развития предприятия, отметив важность частных инвестиций в агропромышленный комплекс для достижения показателей продовольственной безопасности России, а также значимость экспортного потенциала отечественных производителей.

ООО «Лебедяньмолоко». Реклама