Помощь от фонда «Милосердие» получили семьи с детьми из трёх областей России

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» безвозмездно передал с начала года более 132 тонн детского питания для малообеспеченных семей из Брянской, Курской и Белгородской областей. Поставки полезных продуктов жителям еще трёх регионов страны – это очередной шаг по расширению географии социальной программы «Время добра».

Совместная инициатива фонда и компании «ПРОГРЕСС» вот уже семь лет помогает самым нуждающимся семьям. В Липецкой области около 1000 таких семей регулярно получают продовольственные наборы, куда входят разнообразные молочные продукты, печенье и соки.

В марте из Липецка в Брянск доставили почти пять тонн молочной продукции. Это творожки, йогурты, молочные коктейли, вода, пудинги и жидкие каши. Получателями помощи стали дети из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Продукцию распределили в три школы и четыре детских сада.





За январь-февраль фонд отгрузил в Белгород более 120 тонн детской продукции, а в конце марта направил в Курскую область еще свыше семи тонн благотворительной помощи. На Белгородчине распределение детского питания взяли в свои руки волонтеры общественной организации «Вместе». Жителям Курской области помощь фонда помогали раздавать общественники из местной НКО «Социальный навигатор». Они передали «вкусняшки» семьям, где воспитывают детей с особенностями развития, многодетным и детям, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«За семь лет программа «Время добра» выросла из региональной в общероссийскую, - комментирует исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Сейчас наши продуктовые наборы бесплатно получают не только семьи из Липецкой области, но и также жители еще шести регионов России. Мы видим, как востребована эта поддержка, как ждут ее дети. От мам малышей нередко слышим искренние слова благодарности за такое внимание».

Число получателей постоянно растет, часто люди узнают об акции из соцсетей и делятся контактами с нуждающимися. Всего за время действия программы малообеспеченным семьям с детьми фонд отгрузил более 437 тонн полезной продукции.

