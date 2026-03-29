Вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла
По данным специалистов, на вулкане продолжается взрывное извержение, сопровождаемое мощной газопаровой активностью. В северной части лавового купола растет новый блок лавы, а выбросы пепла достигают значительной высоты и распространяются к востоку от вулкана.
В любой момент возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 км. Активность Шивелуча представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок, поэтому для него установили «красный» код авиационной опасности.
