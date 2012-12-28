В России
Бизнес оценил изменения правил перевода денег

Новые требования к денежным переводам, которые вступают в силу с 1 апреля, направлены прежде всего на борьбу с теневым сектором экономики. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. По его словам, изменения затронут тех предпринимателей и самозанятых, которые принимают оплату напрямую на карту или по номеру телефона без отражения операций в отчетности.

Поправки носят технический характер и касаются в первую очередь операций бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Как обратил внимание директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин, новые правила не распространяются на переводы между обычными физлицами. Изменения требований по заполнению реквизитов коснутся только переводов в бюджетную систему РФ и платежей на казначейские счета.

С 1 апреля юридические лица и ИП будут обязаны указывать полное наименование или имя получателя, а также его правовой статус. В поле «Назначение платежа» необходимо прописывать конкретные товары, работы или услуги, а также номера и даты договоров. Самозанятые и частнопрактикующие специалисты, в свою очередь, должны будут указывать полные ФИО, вид деятельности и ИНН.

Помимо этого, 23 марта правительство одобрило законопроект, расширяющий обмен информацией между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ). Если раньше доступ банков к операциям физлиц был ограничен формальными процедурами, то теперь предполагается создать постоянный автоматизированный канал обмена данными.

