В России
31
20 минут назад

Минфин может вернуться к покупке валюты по бюджетному правилу уже в апреле

В апреле Минфин может вернуться к валютным операциям по бюджетному правилу после мартовской паузы, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики. При этом менять параметры в 2026 году власти не стали — решение отложено на 2027-й, чтобы не усиливать давление на бюджет и рынок.

Как заявил замминистра финансов Владимир Колычев, действующая цена отсечения — $59 за баррель с постепенным снижением до $55 к 2030 году — уже не соответствует долгосрочным параметрам. Ведомство считает, что бюджет в будущем придется балансировать при более низкой «равновесной» цене нефти.

По оценке аналитиков, возобновление валютных операций поможет снизить волатильность рубля, который сейчас сильнее реагирует на колебания нефтяных цен. При этом влияние на курс и инфляцию будет ограниченным: возможные покупки валюты частично компенсируются экспортной выручкой.

Решение по новым параметрам бюджетного правила Минфин планирует представить до формирования бюджета на следующую трехлетку.
