70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
«КамАЗ» опрокинулся в кювет на грязной дороге: водитель пытался переложить вину на дорожников
В России
20 минут назад
Минфин может вернуться к покупке валюты по бюджетному правилу уже в апреле
Как заявил замминистра финансов Владимир Колычев, действующая цена отсечения — $59 за баррель с постепенным снижением до $55 к 2030 году — уже не соответствует долгосрочным параметрам. Ведомство считает, что бюджет в будущем придется балансировать при более низкой «равновесной» цене нефти.
По оценке аналитиков, возобновление валютных операций поможет снизить волатильность рубля, который сейчас сильнее реагирует на колебания нефтяных цен. При этом влияние на курс и инфляцию будет ограниченным: возможные покупки валюты частично компенсируются экспортной выручкой.
Решение по новым параметрам бюджетного правила Минфин планирует представить до формирования бюджета на следующую трехлетку.
