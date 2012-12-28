В Липецком округе столкнулись два грузовика и «ГАЗель»: есть погибшие
Происшествия
В аварии на тамбовской трассе погибли 21-летний парень и неустановленный мужчина
Происшествия
Установлена личность погибшего на тамбовской трассе водителя
Происшествия
Полиция предостерегла липчан от участия в несанкционированных протестных акциях
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На улице Филипченко нашли труп
Происшествия
Водителя крана-манипулятора осудили за смерть женщины от удара током
Происшествия
Эхо скандала в Сибири: липчане не пускают ветеринаров вакцинировать скот
Общество
Сегодня в Липецке: концерт в пустом зале, бесплатная помощь юриста и истории из борделя
Общество
70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Происшествия
Читать все
Собутыльник убил 30-летнего липчанина за то, что тот в гостях обмочился во сне
Происшествия
27-летняя ельчанка обнаружила, что на неё оформили кредит в 600 000 рублей
Происшествия
На улице Филипченко нашли труп
Происшествия
Вандалы повредили перила на улице Октябрьской
Происшествия
Психиатра обвиняют в служебном подлоге с выпиской сильнодействующего и психотропного препаратов
Происшествия
Гендиректора дорожной компании подозревают в крупном мошенничестве
Происшествия
В Липецке начался ремонт Петровского спуска
Общество
Родители разбивших стёкла автобусов подростков согласились компенсировать ущерб
Происшествия
Спасательную операцию на тамбовской трассе сняли на видео
Происшествия
60-летие конвертерного цеха на НЛМК отметили юбилейной плавкой
НЛМК Live
Читать все
В России
29
14 минут назад

Дилеры назвали причины падения корпоративных продаж автомобилей в РФ

Их доля на рынке снижается третий год подряд — с 24,2% в 2022 году до 14,4% в 2025 году.

Продажи новых легковых авто юридическим лицам в РФ по итогам 2025 года сократились на 31%, до 191,5 тысяч машин. Их доля на рынке снижается третий год подряд — с 24,2% в 2022 году до 14,4% в 2025 году, — приводит данные аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам 2025 года юридическими лицами в России было куплено 191,5 тысяч новых легковых машин (-31%), что составляет 14,4% от общего объема рынка, — сообщили эксперты со ссылкой на данные АО «ППК». Таким образом, эта доля снижается уже три года подряд (с 24,2% в 2022 году)», — говорится в сообщении.

Директор управления по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «Аларм-моторс» Евгений Кабанов связал снижение с уходом популярных в корпоративном сегменте брендов и резким ростом ключевой ставки, — передает ТАСС.

«Процентная ставка при лизинговом финансировании достигла 30% и более, что сделало нецелесообразным обновление автопарка», — пояснил он.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что около 70% корпоративных продаж приходится на лизинг, который сейчас не субсидируется.

«За счет этого процент по лизингу практически заградительный», — сказал он, добавив, что финансовое положение многих компаний также вынуждает их сокращать расходы.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский обратил внимание на цикличность обновления корпоративных парков. По его словам, в 2022 году, когда с рынка уходили иностранные производители, многие компании активно закупали автомобили.

«Средний возраст эксплуатации корпоративных авто — примерно 5 лет. В 2027-2028 годах продажи корпоративным клиентам вырастут», — спрогнозировал он.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
