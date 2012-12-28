Дилеры назвали причины падения корпоративных продаж автомобилей в РФ
Их доля на рынке снижается третий год подряд — с 24,2% в 2022 году до 14,4% в 2025 году.
«По итогам 2025 года юридическими лицами в России было куплено 191,5 тысяч новых легковых машин (-31%), что составляет 14,4% от общего объема рынка, — сообщили эксперты со ссылкой на данные АО «ППК». Таким образом, эта доля снижается уже три года подряд (с 24,2% в 2022 году)», — говорится в сообщении.
Директор управления по работе с ключевыми и корпоративными клиентами ГК «Аларм-моторс» Евгений Кабанов связал снижение с уходом популярных в корпоративном сегменте брендов и резким ростом ключевой ставки, — передает ТАСС.
«Процентная ставка при лизинговом финансировании достигла 30% и более, что сделало нецелесообразным обновление автопарка», — пояснил он.
Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отметил, что около 70% корпоративных продаж приходится на лизинг, который сейчас не субсидируется.
«За счет этого процент по лизингу практически заградительный», — сказал он, добавив, что финансовое положение многих компаний также вынуждает их сокращать расходы.
Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский обратил внимание на цикличность обновления корпоративных парков. По его словам, в 2022 году, когда с рынка уходили иностранные производители, многие компании активно закупали автомобили.
«Средний возраст эксплуатации корпоративных авто — примерно 5 лет. В 2027-2028 годах продажи корпоративным клиентам вырастут», — спрогнозировал он.
