49 минут назад

ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б. Ю. Александров»

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров» компании «РостАгроКомплекс».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала производителю творожных сырков «Б. Ю. Александров» предупреждение в связи с выявлением признаков недобросовестной конкуренции, — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что в ведомство поступило обращение от правообладателя товарных знаков «Александров К.Б.». Заявитель сообщил, что конкурент («РостАгроКомплекс») направил в адрес торговых сетей информационное письмо с требованиями прекратить реализацию его товаров.

При этом «РостАгроКомплекс» утверждал, что обладает правом на использование товарного знака «Б.Ю. Александров», поэтому конкурент использует его незаконно.

Однако, согласно данным реестра товарных знаков, лицензионный договор на использование знака «Б.Ю. Александров» был расторгнут еще в 2022 году, а продукция была выведена из оборота в 2023 году.

ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости прекратить распространение недостоверной информации, отозвать ранее направленные письма и опровергнуть содержащиеся в них сведения.

Подчеркивается, что в случае его неисполнения служба вправе возбудить в отношении компании дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
