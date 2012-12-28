40 минут назад

Здание Русского дома в Праге забросали коктейлями Молотова

Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.

Русский дом в Праге подвергся нападению 26 марта, в здание кидали «коктейли Молотова», — заявил руководитель организации Игорь Гиренко.

«И это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался», — отметил Гиренко.

По мнению Гиренко, дата нападения была выбрана не случайно, так как на пятницу было назначено мероприятие в честь окончания Дней русской культуры. Он добавил, что «целить в культуру могут только бесчеловечные твари», — пишут «Известия».

По его словам, инцидент произошел в четверг поздно вечером. О пострадавших ничего неизвестно.

Три брошенных бутылки со взрывоопасной смесью не взорвались. Вандалы скрылись, ведется их поиск, — передает BFM.ru.

По его словам, неизвестные напали на «Русский дом» в Праге, выбрав для этого конкретное время.

«Очевидно, что и время для преступления выбрано не случайно: на сегодня намечено заключительное мероприятие Дней русской культуры», — заявил он.

По его словам, неизвестные метили в окна библиотеки.

Руководитель выразил надежду, что полиция Чехии найдет и накажет исполнителей нападения.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
