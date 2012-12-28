В мире
51
40 минут назад
Здание Русского дома в Праге забросали коктейлями Молотова
Неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.
«И это были именно те бутылки, которые закинули непосредственно внутрь здания. Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался», — отметил Гиренко.
По мнению Гиренко, дата нападения была выбрана не случайно, так как на пятницу было назначено мероприятие в честь окончания Дней русской культуры. Он добавил, что «целить в культуру могут только бесчеловечные твари», — пишут «Известия».
По его словам, инцидент произошел в четверг поздно вечером. О пострадавших ничего неизвестно.
Три брошенных бутылки со взрывоопасной смесью не взорвались. Вандалы скрылись, ведется их поиск, — передает BFM.ru.По его словам, неизвестные напали на «Русский дом» в Праге, выбрав для этого конкретное время.
«Очевидно, что и время для преступления выбрано не случайно: на сегодня намечено заключительное мероприятие Дней русской культуры», — заявил он.
По его словам, неизвестные метили в окна библиотеки.
Руководитель выразил надежду, что полиция Чехии найдет и накажет исполнителей нападения.
0
0
0
0
0
Комментарии