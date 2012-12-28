30-летней матери сгоревших на улице Адмирала Макарова детей дали 1 год 8 месяцев условно
В Липецке задержали 16-летнего курьера мошенников: он участвовал в обмане двух пенсионерок
70-летнего липчанина приговорили к 15 годам колонии строгого режима за растление трёх девочек
Задержаны три чиновника сочинской администрации
Вице-мэра Сочи Евгения Горобца и еще двух чиновников городской администрации задержали правоохранители.
Уточняется, что в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий задержаны замглавы администрации города-курорта Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, и глава департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.
Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Задержанные стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, — отметили в правоохранительных органах.
Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 291 прим. 1, — рассказали в полиции.
Известно, что сумма взятки составила 11 млн 750 тысяч рублей.
Подчеркивается, что силовое ведомство проводило проверки в администрации Сочи, органы местного самоуправления оказали полное содействие, — сообщили в пресс-службе мэрии.
