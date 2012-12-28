Пожароопасный сезон начался в 17 российских регионах

Лесопожарный сезон открыт в 17 регионах России, заявил «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников.





Сезон начался, в частности, в Белгородской, Московской, Астраханской, Калининградской, Смоленской областях, в Адыгее, Приморском и Краснодарском краях.«Зима и начало весны позволяют ожидать старт лесопожарного сезона в апреле, а не в марте, как в прошлом году. Однако это не повод расслабляться. Уже сейчас регионы должны быть полностью готовы к сезону. Особенно регионы юга России и Кавказа — здесь силы и средства должны быть приведены в максимальную готовность», — отметил глава Рослесхоза.По словам Советникова, практически все лесные пожары весной возникают по вине человека. Нарушение правил безопасности — например, недостаточно потушенный костер, оставленный в лесу мусор, выжигание сухой растительности — может обернуться серьезными последствиями, предупредил он.