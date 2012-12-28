В России
53
сегодня, 17:50

Дорогая нефть и слабый рубль поддержат акции компаний-экспортеров

Акции компаний-экспортеров могут подорожать из-за ослабления нацвалюты и роста цен на нефть. Наибольшую выгоду от укрепления рубля могут получить «Лукойл», «Новатэк», НЛМК, «Роснефть», «Русал», «Совкомфлот», «Татнефть» и «ФосАгро», полагает старший аналитик по рынку акций «СберИнвестиций» Денис Иконников. Также аналитики ждут рост бумаг «Газпрома».

«Нефтегазовый сектор выигрывает не только от ослабления рубля, но и от ситуации на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть выше $100 за баррель Brent в комбинации со слабым рублем должен привести к улучшению финансовых результатов российских нефтегазовых компаний, а значит, потенциально — к росту цен акций и более высоким дивидендам. Причем чем дольше затягивается конфликт, тем больше потенциал роста», — рассказал Денис Иконников «Известиям».

Cитуация остается напряженной уже почти месяц, и пока неясны сроки деэскалации. Тем не менее если конфликт разрешат в ближайшее время, то поставки нефти через Ормузский пролив могут постепенно восстановиться через три-пять недель, заявила старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

Открытие артерии приведет к снижению цен на нефть ниже $100 за баррель. Однако, по словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, ожидать быстрого возвращения цен к прежнему уровню (около $70) не стоит. Помимо проблем с логистикой, есть другие факторы — разрушенная инфраструктура, остановка добычи и необходимость возобновления покупок нефти для восполнения запасов.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
