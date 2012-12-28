Оборот вейпов на территории РФ может быть запрещен
Предложение поддержали на заседании Госкомиссии по борьбе с нелегальным оборотом товаров.
Мантуров поддержал участников комиссии и глав регионов. По его словам, соответствующее поручение получили ведомства, ответственные за эту сферу, включая Минздрав, Минэкономразвития и Минфин.
«Коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии. Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздраву, министерству экономического развития, министерству финансов, для того, чтобы прийти к общему знаменателю», — сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о том, действительно ли на заседании госкомиссии поднимался вопрос о запрете вейпов.
«Но все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — добавил он.
Теперь регуляторам предстоит выработать решения, которые постепенно приведут к запрету использования вейпов в России, — сообщает Bfm.Ru.
