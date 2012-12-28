В России
18
13 минут назад

Эксперт предупреждает о спаде экспорта российских удобрений

Основатель СУЭК и «ЕвроХима» Андрей Мельниченко заявил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что спрос на российские удобрения, поставляемые на экспорт, может снизиться в среднесрочной перспективе, — передает РБК.

Он отметил, что рост цен на удобрения, наблюдавшийся в последнее время, особенно в марте на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, неизбежно вызовет ответную реакцию со стороны фермеров. Это может привести к снижению конечного спроса.

«По объемам [поставок] сейчас будет происходить скорее обратное (спад после активного роста). Если смотреть на конечные рынки, то большой рост цен будет всегда провоцировать какой-то период реакции фермеров на то, что происходит. <...> Надо подождать, является ли данный спрос каким-то очень быстрым, коротким», — заявил эксперт.

С другой стороны, добавил он, в дилерских сетях будут формироваться запасы в преддверии «изменения будущего баланса». «Это разнонаправленные процессы. Куда точно пойдет (тренд), станет понятно в ближайшие недели по мере развития дальнейшей ситуации с поставками», — заключил Мельниченко.

В целом сейчас, по его оценке, спрос на российские удобрения повышенный. Мельниченко призвал экспортеров «пользоваться» текущими рыночными возможностями, однако указал, что успех будет зависеть от множества факторов.

При этом бизнесмен подчеркнул, что, несмотря на текущий высокий спрос на мировом рынке, приоритетом должно оставаться обеспечение потребностей отечественного агропромышленного комплекса.

Экспорт азотных и сложных удобрений из России ограничен квотами с конца 2021 года. При этом, по данным Еврокомиссии, в 2024 году РФ экспортировала в европейские страны 6,2 млн тонн удобрений против 4,7 млн тонн годом ранее, в 2025 году — 6,35 млн тонн.
