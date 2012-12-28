Больше чем производство: социальная миссия «Лебедяньмолоко»

Компания «Лебедяньмолоко» уже давно стала неотъемлемой частью жизни родного города Лебедянь. Предприятие не только развивает производство, но и системно вкладывается в развитие региона — от инфраструктуры до сохранения культурного наследия.





Один из последних примеров — финансирование реставрации Дома Игумновых, одного из самых узнаваемых исторических зданий Лебедяни. Накануне Дня работника культуры Лебедянский фонд культуры заключил договор на реставрацию этого объекта. Работы начнутся в ближайшее время, после получения разрешения от Управления по охране культурного наследия Липецкой области. Подготовительные работы и проектная документация уже готовы.

Для «Лебедяньмолоко» забота о родном регионе включена в системную работу предприятия. Компания поддерживает восстановление нескольких храмов, часть из которых была возрождена практически с нуля. Как отметил управляющий акционер компании Игорь Кремнёв, для бизнеса с более чем вековой историей вопросы преемственности и бережного отношения к наследию имеют особое значение: «Мы понимаем важность сохранения того, что унаследовано от прошлых поколений. Ценить, сохранять и передавать будущим поколениям — это не просто слова, а наш осознанный подход к жизни в родном городе».





Также компания участвует в строительстве и ремонте школ, домов культуры, ледового дворца, больниц и детского дома, помогает в развитии инфраструктуры. Ведется регулярное благоустройство общественных пространств. Еще одно направление - поддержка детского спорта в Лебедянском районе. Компания оказывает содействие юным спортсменам, создавая условия для тренировок и участия в соревнованиях разного уровня, в том числе международного. Благодаря поддержке «Лебедяньмолоко» и таланту спортсменов трое из них стали чемпионами мира.

