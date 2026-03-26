В России
90
58 минут назад

Депутаты обратились в ФАС по поводу переплаты россиян за услуги ЖКХ

Депутаты потребовали ясности от каждого региона по каждой услуге.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отправил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), в котором запросил детальную информацию о переплате граждан за коммунальные услуги. На основе этих сведений будут подготовлены меры по возврату средств населению, — пишет «Российская газета».

Полученная информация поможет прояснить ситуацию по каждому региону, по каждой услуге, по каждой компании, которая завышала тарифы.

«Все должно быть названо открыто. Люди должны видеть не только суммы переплат, но и конкретных ответственных», — заявил Слуцкий.

В письме он приводит опубликованные в средствах массовой информации результаты проведенной ФАС проверки экономической обоснованности тарифов на коммунальные услуги за 2023-2025 годы.

Согласно представленным данным, в указанный период граждане необоснованно переплатили за предоставление коммунальных услуг почти 103 млрд рублей. Только за 2025 год переплата составила 50,3 млрд рублей, в том числе 25,22 млрд рублей — в сфере электроэнергетики, 11,82 млрд рублей — в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 10,85 млрд рублей — в сфере теплоснабжения.

«Предоставление указанных сведений позволит провести всесторонний анализ сложившейся ситуации и выработать конкретные меры по определению порядка возмещения выявленных переплат гражданам», — говорится в обращении.

Слуцкий уточнил, что средства должны быть возвращены адресно, автоматически, в полном объеме.

«Это вполне реализуемо, нужно только наладить эффективное взаимодействие между ведомствами. И параллельно должны быть приняты решения, которые исключат саму возможность таких злоупотреблений в будущем», — заявил парламентарий.

По его оценке, речь тут не просто об ошибках в расчетах, а о системном сбое.

«Миллиарды рублей могли остаться в семьях и пойти на питание, лечение, образование, а вместо этого ушли дельцам-коммунальщикам», — заявил он о переплате.
