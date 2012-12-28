Липецкая вечЁрка: 19-этажка за «Трилистником», отремонтируют ли Советскую, и Ниженка против «Зеленого берега»
Землетрясение магнитудой 4,9 повредило фрески монастырей Афона
Землетрясение магнитудой 4,9 балла нанесло значительный ущерб монастырям на Афоне.
По его данным, эпицентр землетрясения находился в 11 км к северо-западу от Карье, административного центра Афона, и залегал на глубине 10,6 км. В Карье в старых зданиях, а также в скитах и кельях в других местах появились трещины, а в церкви монастыря Эсфигмен оторвался фрагмент люстры. В это время в церкви проходила служба, монахи и паломники спешно ее покинули. По словам монахов, землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось гулом.
Профессор геологии и президент греческой организации планирования и защиты от землетрясений Эфтимис Леккас заявил телеканалу ERT-news, что землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в районе горы Афон, не вызывает у сейсмологов беспокойства, хотя, как он отметил, это явление требует тщательного мониторинга. По словам Леккаса, землетрясение имело глубину залегания очага около 10,5 км в том же районе, где около 22 месяцев назад была зафиксирована длительная сейсмическая активность с сотнями подземных толчков, которая закончилась в сентябре прошлого года.
«Текущая сейсмическая активность развивается относительно плавно. Зафиксировано от пяти до шести афтершоков магнитудой от 3 до 3,5», — сказал профессор. По его словам, ученые из университетов и научно-исследовательских институтов внимательно следят за развитием сейсмической активности в этом районе.
«Необходима осторожность, но нет причин для паники», — резюмировал Леккас.
Автономное монашеское государство Святой горы — самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, находящееся на территории Греции, но не подчиняющееся Элладской православной церкви. Афон с 1312 года находится в непосредственной церковной юрисдикции константинопольского патриарха. МИД Греции назначает гражданского администратора Афона, сейчас им является бывший глава оборонного ведомства страны Алкивиадис Стефанис. Он уполномочен представлять интересы греческого государства на Святой горе.
