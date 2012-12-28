Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В мире
5
18 минут назад

Землетрясение магнитудой 4,9 повредило фрески монастырей Афона

Землетрясение магнитудой 4,9 балла нанесло значительный ущерб монастырям на Афоне.

Сильное землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее вечером 25 марта, привело к появлению трещин и повреждений в скитах и старых зданиях на Святой горе Афон на севере Греции, — передает ТАСС со ссылкой на портал Voria.gr.

По его данным, эпицентр землетрясения находился в 11 км к северо-западу от Карье, административного центра Афона, и залегал на глубине 10,6 км. В Карье в старых зданиях, а также в скитах и кельях в других местах появились трещины, а в церкви монастыря Эсфигмен оторвался фрагмент люстры. В это время в церкви проходила служба, монахи и паломники спешно ее покинули. По словам монахов, землетрясение было продолжительным и в прибрежных районах сопровождалось гулом.

Профессор геологии и президент греческой организации планирования и защиты от землетрясений Эфтимис Леккас заявил телеканалу ERT-news, что землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в районе горы Афон, не вызывает у сейсмологов беспокойства, хотя, как он отметил, это явление требует тщательного мониторинга. По словам Леккаса, землетрясение имело глубину залегания очага около 10,5 км в том же районе, где около 22 месяцев назад была зафиксирована длительная сейсмическая активность с сотнями подземных толчков, которая закончилась в сентябре прошлого года.

«Текущая сейсмическая активность развивается относительно плавно. Зафиксировано от пяти до шести афтершоков магнитудой от 3 до 3,5», — сказал профессор. По его словам, ученые из университетов и научно-исследовательских институтов внимательно следят за развитием сейсмической активности в этом районе.

«Необходима осторожность, но нет причин для паники», — резюмировал Леккас.

Автономное монашеское государство Святой горы — самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей, находящееся на территории Греции, но не подчиняющееся Элладской православной церкви. Афон с 1312 года находится в непосредственной церковной юрисдикции константинопольского патриарха. МИД Греции назначает гражданского администратора Афона, сейчас им является бывший глава оборонного ведомства страны Алкивиадис Стефанис. Он уполномочен представлять интересы греческого государства на Святой горе.
землетрясение
Афон
Греция
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить