В России
95
сегодня, 12:44
Пилот упавшего в Дагестане Ка-226 не умел управлять вертолетом
Пилот потерпевшего крушение 7 ноября 2025 года в Дагестане Ка-226 не умел управлять вертолётом.
«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: выполнение КВС (командиром воздушного судна) полетов без соответствующей профессиональной подготовки, необходимой для самостоятельного управления воздушным судном определенного типа (вертолет Ка-226); отсутствие у КВС навыков в пилотировании вертолета», — отмечается в документе.
Также у АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод», которому принадлежал вертолет, не было сертификата эксплуатанта. Более того, 41-летний пилот не имел профильного образования — он был инженером военных самолетов. Но имел сертификат коммерческого пилота легких самолетов. За штурвал Ка-226 он сел чуть ли не впервые.
Перед полетом пилот не прошел медицинский осмотр. Выполнив взлет, не сделал «контрольного висения». На посадку он заходил дважды с превышением скорости, второй раз еще и превысил угол, ударил вертолет хвостом о землю, что и стало причиной катастрофы, — передает ТАСС.
Вертолет потерпел крушение 7 ноября 2025 года в Карабудахкентском районе Дагестана. Ка-226 рухнул на частный дом и загорелся, погибли четыре человека.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Известно, что вертолет принадлежал Кизлярскому электромеханическому заводу, — передает РЕН ТВ.
0
0
0
0
1
Комментарии