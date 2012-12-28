«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
ФАС предупредила ритейл о недопустимости роста цен на яйца накануне Пасхи
«Внимание участников рынка было обращено на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником. В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ФАС также отметили, что бизнесы были предупреждены об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования, подчеркнули в контролирующем органе.
«В случае снижения отпускных цен на указанные товары поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать его конечным потребителям», — уточнили в пресс-службе антимонопольного органа, напомнив, что ведомство ведет постоянный анализ цен на продукты питания.
