В России
Россиян обманом вынуждают переводить пенсионные накопления из одного НПФ в другой

Россиян всё чаще вводят в заблуждение и склоняют к переводу пенсионных накоплений. Агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) приходят домой и на работу к людям, пугают «закрытием» фондов, в которых они обслуживаются, и требуют срочно перевести средства, рассказали «Известиям» источники на рынке.

Под давлением граждане переводят средства, не зная, что могут потерять до 20–40% инвестиционного дохода. Больше всего жалоб — на агентов «Газфонда» и «СберНПФ».

Фонды передали «Известиям» примеры жалоб. Людям сообщают о «поглощении» их НПФ, называют выбранный фонд «худшим» или оформляют заявления без согласия. Иногда перевод оформляют прямо на дому.

Агенты убеждают клиентов самостоятельно заключить договор и подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Сам по себе такой канал законен, но обман и давление — нарушение, отметил аналитик «Финам» Ярослав Кабаков. В Минфине редакции сказали, что НПФ запрещено привлекать посредников для заключения таких договоров.

Эксперты советуют проверять документы агентов, не верить обещаниям высокой доходности и не принимать решения под давлением. При обмане можно жаловаться в Банк России, а при мошенничестве — обращаться в полицию.
