«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
С жителя Нижегородской области взыскали 250 000 рублей, которые чаплыгинская пенсионерка отправила мошенникам
Россиян обманом вынуждают переводить пенсионные накопления из одного НПФ в другой
Под давлением граждане переводят средства, не зная, что могут потерять до 20–40% инвестиционного дохода. Больше всего жалоб — на агентов «Газфонда» и «СберНПФ».
Фонды передали «Известиям» примеры жалоб. Людям сообщают о «поглощении» их НПФ, называют выбранный фонд «худшим» или оформляют заявления без согласия. Иногда перевод оформляют прямо на дому.
Агенты убеждают клиентов самостоятельно заключить договор и подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Сам по себе такой канал законен, но обман и давление — нарушение, отметил аналитик «Финам» Ярослав Кабаков. В Минфине редакции сказали, что НПФ запрещено привлекать посредников для заключения таких договоров.
Эксперты советуют проверять документы агентов, не верить обещаниям высокой доходности и не принимать решения под давлением. При обмане можно жаловаться в Банк России, а при мошенничестве — обращаться в полицию.
