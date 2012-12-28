«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
В России
48
47 минут назад
В РФ могут ввести кешбэк для добросовестных плательщиков за ЖКУ
Возврат предлагается осуществлять в виде уменьшения последующих начислений по лицевому счету.
Как отмечается в обращении, своевременная оплата услуг ЖКХ важна для устойчивого функционирования отрасли. По данным на декабрь 2025 года, совокупная задолженность граждан за услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет около 415 млрд рублей.
«Предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма кешбэка при оплате жилищно-коммунальных услуг. Гражданам, которые в течение 12 месяцев подряд полностью и без просрочек оплачивают счета за ЖКУ, по итогам года предоставляется кешбэк в размере 10% от общей суммы оплаченных услуг. Возврат предлагается осуществлять в виде уменьшения последующих начислений по лицевому счету», — написал Чернышов.
Начисление кешбэка, по его словам, может производиться автоматически через ГИС ЖКХ либо через ресурсоснабжающие организации. При этом предполагается условие: при наличии хотя бы одной просрочки в течение расчетного периода право на получение кешбэка не предоставляется.
Реализация предложенного подхода, как отмечает Чернышов, позволит сместить акцент с исключительно штрафных механизмов на систему поощрения добросовестного поведения и будет способствовать возврату средств в экономику отрасли.
0
0
0
0
0
Комментарии