ФАС предупредила крупные сети о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупных ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца, и продукцию, которая пользуется повышенным спросом накануне Пасхи. В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах.