В России
95
сегодня, 12:35
ФАС предупредила крупные сети о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила крупных ритейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца, и продукцию, которая пользуется повышенным спросом накануне Пасхи. В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах.
В том числе речь идет о кондитерских изделиях, сливочном масле и других товарах.
«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. В случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ФАС также напомнили, что ведут постоянный мониторинг стоимости продуктов.
Цены на яйца в России повышаются с начала года. По данным Росстата, с конца декабря 2025-го по 16 марта 2026-го средний прирост составил 16,5%. В некоторых регионах он оказался значительно выше: в Ульяновской области — 32%, в Крыму — 46%.
В Минсельхозе увеличение стоимости яиц признают, однако называют это сезонной корректировкой.
«Российские птицефабрики активно наращивают производство на фоне увеличения спроса. В 2025 году во всех категориях хозяйств произведено на 4,3% больше яиц, объем составил 48,6 млрд штук», — сообщили в министерстве.
Также там заявили, что за январь–февраль 2026 года положительная динамика сохранилась: по данным Росстата, в сельхозорганизациях произведено порядка 6,5 млрд штук, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2025-го.
