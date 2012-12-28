Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
В России
24 минуты назад
В Роспотребнадзоре предупредили о риске заражения геморрагической лихорадкой весной
В период весенней активности грызунов риск заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) существенно увеличивается.
«Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС)», — говорится в сообщении.
Чаще всего люди заражаются при вдыхании зараженной вирусом ГЛПС пыли, во время сбора ягод и грибов, отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, а также при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках.
Заболевание, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, начинается с подъема температуры тела до 38-40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. При этом больные ГЛПС не заразны для других людей.
В случае появления первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу. Для снижения риска заболевания специалисты рекомендуют исключить проникновение мелких млекопитающих в здания, соблюдать технологию приготовления и сроки реализации салатов из сырых овощей, не использовать воду из неизвестных источников.
