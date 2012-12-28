Приговор по делу о взятке в миллион долларов: Роман Шевырин получил 10,5 лет, его адвокат — 9 лет строгого режима
Зарплата до 250 тысяч и бесплатное переобучение: в области готовятся к большой ярмарке вакансий
Правительство области забрало у Липецка ранее выделенные деньги на строительство нового аэротенка
Липецкая вечЁрка: когда откроют поликлинику № 1, взятка в миллион долларов и нападение на автобусы
Сегодня в Липецке: где перекроют движение в городе, может ли работодатель уволить за подработку
36-летняя женщина-водитель «Лады» получила два года условно за гибель 31-летнего мотоциклиста
В России
62
сегодня, 10:52
Не менее 40 квартир повреждены в Севастополе в результате взрыва и пожара в жилом доме
Хозяйка квартиры, где произошёл взрыв, погибла. Пострадали десять человек, в том числе трое детей.
«Сильно повреждены или от взрывной волны, или от пожара два подъезда, по 10 квартир в каждом — это в одном доме (№ 20). В доме № 14 (где на первом этаже произошел взрыв) — только первый подъезд, 20 квартир», — отметила она.
Кроме того, повреждения были выявлены и в трех рядом располагающихся домах. Там пострадали оконные остекления, — передает РИА Новости.
«Что касается машин – повреждено не менее 15 автомобилей», — сказала Фалина.
Экспертиза конструкций поврежденного дома №14, в квартире которого на первом этаже произошел взрыв, не окончена, — сообщила она.
О взрыве в жилом доме стало известно ночью того же дня. Отмечалось, что в результате произошедшего погибли два человека, а еще 12 были госпитализированы, включая троих детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело в соответствии со ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В пресс-службе Татианинского храма при Севастопольском государственном университете 24 марта сообщили, что одной из погибших оказалась их певчая Ольга Родикова, которая была хозяйкой квартиры, в которой произошел хлопок, — пишут «Известия».
