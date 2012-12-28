В РФ ограничили экспорт аммиачной селитры
Министерство сельского хозяйства приостановило экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта.
«Ограничение введено на основании решения оперштаба Минсельхоза России по осуществлению контроля за поставками азотных удобрений и порядком их исполнения», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что ограничение введено в целях приоритетного обеспечения российских аграриев удобрениями в период весенних полевых работ. Мера действует с 21 марта по 21 апреля. Исключение — поставки по межправительственным соглашениям.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут 16 января сообщила: урожай зерновых в 2026-м ожидается выше, чем в прошлом году. Отмечалось, что в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 139,4 млн т в чистом весе против 125,9 млн за год до этого, — пишут «Известия».
