49-летний разнорабочий упал при строительстве цеха и стал инвалидом: ему выплатят 700 000 рублей
В мире
42
39 минут назад
В Техасе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Valero
На нефтеперерабатывающем заводе Valero в американском штате Техас произошел взрыв. Местная полиция сообщила, что в настоящее время жителям западной части города рекомендовано оставаться в укрытии из-за инцидента на предприятии Valero.
Вероятной причиной взрыва стали неполадки в работе нагревателя. На кадрах, снятых на месте инцидента, виден густой темный дым над заводом. Информации о пострадавших пока нет. Проживающим на западе Порт-Артура людям рекомендовали укрыться и не покидать мест нынешнего нахождения.
НПЗ Valero Energy в Порт-Артуре ежедневно перерабатывает около 435 тысяч баррелей нефти в бензин, дизельное и авиационное топливо.
0
0
0
0
0
Комментарии