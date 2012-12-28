В МВД разработали порядок снятия с учета при фиктивной регистрации
Проект приказа уже вынесен на публичное обсуждение.
Согласно проекту, решение о снятии с учета будут принимать руководители территориальных органов МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях, а также их заместители. Срок принятия решения составит пять рабочих дней с момента поступления подтверждающих документов, — пишет Lenta.ru.
Основанием для снятия с регистрационного учета станут вступившие в силу обвинительные приговоры, постановления и определения судов, а также процессуальные акты органов дознания, дознавателей, следователей и руководителей следственных органов. Кроме того, в качестве основания может выступить вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, подтверждающее фиктивность регистрации.
О принятом решении собственник или наниматель жилого помещения будет уведомлен в произвольной форме.
