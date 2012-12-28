Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
67
54 минуты назад

В МВД разработали порядок снятия с учета при фиктивной регистрации

Проект приказа уже вынесен на публичное обсуждение.

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, регламентирующий порядок снятия граждан с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации по месту пребывания или жительства. Документ опубликован для общественного обсуждения, — сообщили в миграционной службе ведомства.

Согласно проекту, решение о снятии с учета будут принимать руководители территориальных органов МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях, а также их заместители. Срок принятия решения составит пять рабочих дней с момента поступления подтверждающих документов, — пишет Lenta.ru.

Основанием для снятия с регистрационного учета станут вступившие в силу обвинительные приговоры, постановления и определения судов, а также процессуальные акты органов дознания, дознавателей, следователей и руководителей следственных органов. Кроме того, в качестве основания может выступить вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, подтверждающее фиктивность регистрации.

О принятом решении собственник или наниматель жилого помещения будет уведомлен в произвольной форме.
регистрация
учет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить