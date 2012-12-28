В России
125
сегодня, 10:50
Мигрантам в РФ предлагают вакансии с зарплатой 380 тысяч рублей
В России наиболее высокие зарплаты для мигрантов предлагают на должности председателя правления — 380 тысяч рублей.
Как отмечает агентство, наибольший оклад — 380 тысяч рублей — предлагают председателю правления в Москве. Менеджеру по образовательной деятельности в Удмуртии готовы платить 302 863 рубля, директору по производству в Амурской области — 255 тысяч рублей.
Оклад 250 тысяч рублей предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. Вакансии с зарплатой 230 тысяч рублей открыты для прораба и начальника склада ГСМ в Красноярском крае, директора департамента в Москве и токаря в ЯНАО.
Минимальные предложения не превышают 25 тысяч рублей в месяц — такие вакансии размещены, в частности, во Владимирской и в Самарской областях. Самая низкая зарплата — 23,5 тысяч рублей — указана для шеф-повара в Смоленской области.
0
0
0
0
0
Комментарии