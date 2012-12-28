В Госдуме разработали закон о гарантиях цифровых прав россиян
Парламентарии от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий гарантии цифровых прав граждан России.
По его словам, инициатива подготовлена в ответ на обращения граждан, обеспокоенных ограничениями в работе интернета и связи.
«Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы», — отметил парламентарий.
«ЛДПР подготовила законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России», в него вошли положения о доступе к информации: о праве каждого на доступ к интернету; о свободе выражения мнений в интернете; о свободе выбора способа общения в интернете; о конфиденциальности и защите данных и другие. В ближайшее время совместно с профессиональными сообществами и экспертами мы доработаем эту инициативу», — сказал Слуцкий.
По его словам, первые обсуждения законопроекта пройдут в Госдуме. К работе будут приглашены профильные сообщества, эксперты и представители бизнеса, — передает ТАСС.
«Наши депутаты проведут обсуждения на базе региональных законодательных собраний», — заключил парламентарий.
