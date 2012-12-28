В России
140
сегодня, 17:31
В кабмине одобрили проект закона о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации
Согласно новому законопроекту, в случае наступления гражданско-правовых последствий нарушения приватизационного законодательства РФ, срок исковой данности не может превышать 10 лет со дня правонарушения.
Уточняется, что законопроект, предусматривающий поправки в статью 217 Гражданского кодекса, разработан по поручению президента по итогам Петербургского международного экономического форума — 2025 и согласован с Минфином и Минюстом.
Документ устанавливает, что срок исковой давности по делам о нарушении приватизационного законодательства не может превышать десяти лет. Отсчет ведется с момента объективного события — дня, когда произошло нарушение.
Министр финансов России Антон Силуанов 18 марта сообщил, что объем поступлений в федеральный бюджет от приватизации государственного имущества превысил 100 млрд рублей за 2025 год. Он отметил, что ведомству удалось перевыполнить план не только по продаже активов, но и по дивидендам от госкомпаний.
0
0
0
0
0
Комментарии