Дорогая нефть может принести бюджету России до 3,5 трлн рублей

Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к росту стоимости нефти — Urals уже торгуется по $106 за баррель. Удорожание сырья может принести дополнительные поступления — до 3,5 трлн, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Рост стоимости нефти на $10 может добавить бюджету примерно 0,8–1 трлн за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортных поступлений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Нынешний уровень цен позволяет получить дополнительно до 3–4 трлн рублей в год.«Если Urals удержится в диапазоне $90–100 за баррель, дополнительные доходы бюджета могут составить около 2,5–3,5 трлн рублей. Если во втором полугодии 2026-го цены частично скорректируются, то итоговый эффект будет ближе к 1,5–2 трлн рублей», — объяснил эксперт.При средней цене сырья в $90 за баррель и курсе доллара 83–85 рублей нефтегазовые доходы могут превысить 12 трлн — это на 3 трлн больше заложенного в бюджет, подчеркнул аналитик финансовой группы (ФГ) «Финам» Николай Дудченко. Увеличение поступлений скажется на наполняемости российского бюджета, отметил он. Это будет позитивным фактором для курса рубля.Тем не менее с начала марта рубль ослаб почти на 10%. По данным ЦБ на 21 марта, евро торговался по 97,28 рубля, а доллар — по 83,99. В марте власти приостановили продажу валютной выручки в рамках бюджетного правила, что ранее обеспечивало значительное предложение валюты, пояснил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Это привело к снижению валютной ликвидности и увеличению курса.