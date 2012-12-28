Пожилым россиянам предлагают отключить международные звонки на стационарный телефон
Гражданам России старше 60 лет планируют запретить международные входящие звонки на стационарный телефон.
Соответствующий пакет был принят в первом чтении 10 февраля. В данный момент законодатели собираются принять его во втором чтении.
Отмечается, что ограничение для пожилых абонентов старше 60 лет смягчили. Изначально предлагалось ввести полный запрет на звонки из-за рубежа, теперь — только если они поступают на стационарные телефоны.
Что касается детей, прошлая версия документа обязывала родителей сообщать оператору связи о сим-картах, которые они передают в пользование детям, однако в новой версии указано, что они только вправе это делать, но это не обязательно. Впрочем, появилось и ужесточение: на детские сим-карты не будут приходить СМС с кодами для идентификации.
В новой версии также говорится, что любой абонент мобильной или фиксированной телефонии может сделать самозапрет на получение международных звонков. Причем это не затронет звонки из Белоруссии.
В «Ростелекоме» заявили, что проект закона находится на финальной стадии реализации, воспользоваться услугой клиенты смогут уже в ближайшее время.
Первый пакет антимошеннических мер был принят в марте 2025 года. Его основные положения вступили в силу в сентябре, — пишет Газета.Ru.
