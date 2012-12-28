В мире
Последние три года назвали самыми теплыми за 176-летнюю историю наблюдений

По данным метеорологического агентства ООН, период с 2015 по 2025 год признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Прошедшее десятилетие побило рекорды, а минувший 2025 год вошел в тройку лидеров по уровню нагрева планеты.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) назвала 2023, 2024 и 2025 годы самыми теплыми за всю историю наблюдений на суше и в океане, — говорится в докладе организации о состоянии глобального климата за 2025 год.

«Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», — отмечается в тексте. При этом 2025 год оказался несколько прохладнее рекордно жаркого 2024 года и в зависимости от используемого набора данных считается только "вторым или третьим самым теплым годом" в истории. Эксперты ВМО объясняют такую динамику в том числе «переходом от явления Эль-Ниньо в начале 2024 года к Ла-Нинье в 2025 году».

Согласно докладу, в 2025 году в Португалии и Испании были зафиксированы национальные рекорды максимальной температуры для июня (46,6 и 46,0 градуса Цельсия соответственно), в Турции — для июля (50,5 градуса). Япония, Китай и Республика Корея пережили самое жаркое лето за всю историю наблюдений, причем в первой стране была зафиксирована самая высокая температура за всю историю наблюдений — 41,8 градуса Цельсия. Температурные рекорды были установлены и во многих районах Китая, — передает ТАСС.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов — Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. «мальчик» и «девочка»). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе — со снижением их температуры. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере.

Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли и сильные дожди в других. К примеру, «засуха тысячелетия» в Австралии (1996-2010) была спровоцирована в конце прошлого столетия необычно сильным Эль-Ниньо. Она закончилась только после того, как началась новая фаза Ла-Ниньи.

Согласно отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), отсчет ведется с 1850 года. Последние 11 лет стали самыми теплыми за весь этот период наблюдений.

В докладе «Состояние глобального климата» уточняется, что 2025 год оказался вторым или третьим самым жарким годом в истории. Температура в прошлом году была примерно на 1,43 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальную эпоху, — пишет «КП».

Специалисты также зафиксировали критическую потерю массы ледников в ключевых регионах планеты. Наиболее сильное таяние, вошедшее в пятерку самых значительных за всю историю наблюдений, затронуло Исландию и Северную Америку.
