Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
61-летний бывший глава Сотниковского сельсовета получил пять лет условно за незаконную продажу семи земельных участков
В России
65
47 минут назад
Россиянам доступны по ОМС семь скринингов для выявления онкологии
Россиянам в рамках бесплатной диспансеризации доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака.
«Такого опыта пока нет ни в одной стране мира, и более того, все эти обследования доступны бесплатно в районной поликлинике», — отметил он.
Каприн напомнил, что в России в течение многих лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний: с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Таблицы повозрастного обследования можно найти на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава.
Онколог призвал не ждать симптомов, а использовать имеющиеся возможности для сохранения здоровья.
0
0
0
0
0
Комментарии