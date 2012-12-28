В России
68
сегодня, 10:54

Власти РФ предлагают запретить маркетплейсам определять цену товаров

Минпромторг РФ предложил запретить маркетплейсам определять стоимость продукции. Ведомство предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на маркетплейсах.

Министерство промышленности и торговли РФ хочет запретить маркетплейсам как-либо влиять на цены товаров, в том числе вводить скидки, — следует из проекта концепции национальной модели торговли, содержание которого подтвердили РБК источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, а также представитель ведомства.

Согласно проекту документа, Минпромторг намерен поэтапно менять правила ценообразования, начав с введения обязанности спрашивать у продавцов разрешение на установление скидок. Затем маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.

В министерстве добавили, что предложенные меры призваны сделать конкуренцию между маркетплейсами и оффлайн-ритейлом более справедливой.

Сначала, по мнению министерства, нужно обязать площадки спрашивать у продавца разрешение на введение скидки на товар за счет платформы. Продавец, в свою очередь, должен иметь возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар. Отказ не должен повлечь за собой изменения условий взаимоотношений между маркетплейсом и торговцами, — подчеркивается в документе.

Уже на следующем этапе регуляторных изменений маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в формировании цен.

«Ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка», — сказано в проекте концепции. Свою позицию Минпромторг аргументирует тем, что из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие каналы продаж теряют покупателей. Такой процесс приобретает характер недобросовестной конкуренции, — считают в министерстве.
