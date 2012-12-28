Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
Сотрудницу почтового отделения обвиняют в присвоении товаров и денег на 236 тысяч рублей
В России
сегодня, 10:54
Власти РФ предлагают запретить маркетплейсам определять цену товаров
Минпромторг РФ предложил запретить маркетплейсам определять стоимость продукции. Ведомство предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на маркетплейсах.
Согласно проекту документа, Минпромторг намерен поэтапно менять правила ценообразования, начав с введения обязанности спрашивать у продавцов разрешение на установление скидок. Затем маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.
В министерстве добавили, что предложенные меры призваны сделать конкуренцию между маркетплейсами и оффлайн-ритейлом более справедливой.
Сначала, по мнению министерства, нужно обязать площадки спрашивать у продавца разрешение на введение скидки на товар за счет платформы. Продавец, в свою очередь, должен иметь возможность запретить применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар. Отказ не должен повлечь за собой изменения условий взаимоотношений между маркетплейсом и торговцами, — подчеркивается в документе.
Уже на следующем этапе регуляторных изменений маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в формировании цен.
«Ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка», — сказано в проекте концепции. Свою позицию Минпромторг аргументирует тем, что из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие каналы продаж теряют покупателей. Такой процесс приобретает характер недобросовестной конкуренции, — считают в министерстве.
