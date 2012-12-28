В России
66
сегодня, 16:44
Финляндия девятый раз подряд признана самой счастливой страной в мире
В первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.
«Скандинавские страны вновь возглавили рейтинг счастья. Финляндия по-прежнему занимает единоличное первое место, за ней следует тройка стран: Исландия, Дания и Коста-Рика», — говорится в тексте доклада.
В первую десятку наиболее благополучных стран также вошли Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария. США оказались на 23-й позиции. Самой несчастливой страной мира, как и в прошлый отчетный период, признан Афганистан. В число аутсайдеров списка также вошли Сьерра-Леоне, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Йемен и Ливан.
Отдельно в докладе отмечается тревожная тенденция среди молодежи. За последние десять лет уровень удовлетворенности жизнью заметно снизился у людей младше 25 лет, — сообщает «Газета.Ru».
