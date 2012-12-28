В России
40 минут назад
Президент РФ присвоил госнаграды паралимпийцам и их тренерам
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы российских спортсменов, которые завоевали золотые медали зимних Паралимпийских игр - 2026 в Италии.
«За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XIV Паралимпийских зимних играх в Итальянской Республике», — говорится в документе.
Орденом дружбы были награждены Анастасия Багиян (лыжные гонки), Алексей Бугаев (горные лыжи), Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков (лыжные гонки) и Сергей Синякин (спортсмен-ведущий, лыжные гонки), — передает РБК.
Орден Александра Невского получила старший тренер сборной по лыжным гонкам Ирина Громова.
Александра Назарова (старший тренер сборной по горнолыжному спорту) и Алексей Турбин (тренера по лыжным гонкам) также были награждены Орденом дружбы. Медаль Ордена «За заслуги перед отечеством» I степени получил старший тренер по лыжным гонкам и биатлону Алексей Кобелев.
К Паралимпийским играм в Италии допустили только шестерых россиян, они выступали под флагом и гимном России. Паралимпийцы завоевали 12 наград (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые), заняв третье место в медальном зачете.
Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с флагом и гимном. В 2016 году их не допустили на Игры из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.
