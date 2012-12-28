В России
57
52 минуты назад

Импортные смартфоны не смогут работать в российских 5G-сетях

Российским операторам сети 5G, развертывание которой в стране запланировано на этот год, придется использовать отечественный алгоритм шифрования NEA 7 («Кузнечик»). С его помощью смартфоны абонентов будут подключаться к базовым станциям. Иностранные алгоритмы SNOW (Европа), AES (США) и ZUC (Китай) смогут применяться лишь до 2032 года, следует из проекта требований к применению оборудования базовых станций связи пятого поколения, разработанного Минцифры, с документом ознакомились  «Известия».

Использование исключительно российских алгоритмов приведет к тому, что сети пятого поколения будет практически невозможно внедрить, а найти смартфоны, совместимые с ними, крайне сложно, сказал один из специалистов по планированию и строительству сотовых сетей. По его мнению, если интегрировать отечественные решения в сетевое оборудование технически возможно, то убедить мировых производителей смартфонов применять их без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится.

Сейчас Минцифры совместно с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, прорабатывает возможность поддержки не только отечественных, но и иностранных алгоритмов криптозащиты для базовых станций 5G, сообщили в ведомстве. Однако, если телефон поддерживает российскую криптографию, она будет включаться в приоритетном порядке, сказали «Известиям» в министерстве.

Такое шифрование может быть реализовано только в отечественном оборудовании. Однако достаточного количества российских базовых станций для сетей пятого поколения пока нет, а о разработке отечественных чипсетов для смартфонов 5G пока никто не заявлял.

«Поэтому запланированный на 2026 год запуск сетей пятого поколения в РФ возможен на первом этапе с использованием зарубежного оборудования с применением, соответственно, иностранных алгоритмов. При этом отечественная криптозащита в дальнейшем должна стать приоритетной», — отметили в Минцифры.

Риск того, что импортные аппараты не удастся подключить к российским 5G-сетям существует, отметил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

«В РФ сейчас не производится абонентское оборудование, поэтому план по развертыванию 5G может быть выполнен не в полном объеме. Международные поставщики могут внедрить российские решения, но в таком случае требуются твердые гарантии их закрепления на рынке и стандартизация на международном уровне. При этом зарубежные смартфоны составляют подавляющее большинство мобильных устройств в стране, поэтому этот вопрос требует детальной проработки», — полагает эксперт.
