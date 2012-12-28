Импортные смартфоны не смогут работать в российских 5G-сетях
Использование исключительно российских алгоритмов приведет к тому, что сети пятого поколения будет практически невозможно внедрить, а найти смартфоны, совместимые с ними, крайне сложно, сказал один из специалистов по планированию и строительству сотовых сетей. По его мнению, если интегрировать отечественные решения в сетевое оборудование технически возможно, то убедить мировых производителей смартфонов применять их без формального закрепления в международных стандартах вряд ли получится.
Сейчас Минцифры совместно с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, прорабатывает возможность поддержки не только отечественных, но и иностранных алгоритмов криптозащиты для базовых станций 5G, сообщили в ведомстве. Однако, если телефон поддерживает российскую криптографию, она будет включаться в приоритетном порядке, сказали «Известиям» в министерстве.
Такое шифрование может быть реализовано только в отечественном оборудовании. Однако достаточного количества российских базовых станций для сетей пятого поколения пока нет, а о разработке отечественных чипсетов для смартфонов 5G пока никто не заявлял.
«Поэтому запланированный на 2026 год запуск сетей пятого поколения в РФ возможен на первом этапе с использованием зарубежного оборудования с применением, соответственно, иностранных алгоритмов. При этом отечественная криптозащита в дальнейшем должна стать приоритетной», — отметили в Минцифры.
Риск того, что импортные аппараты не удастся подключить к российским 5G-сетям существует, отметил заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.
«В РФ сейчас не производится абонентское оборудование, поэтому план по развертыванию 5G может быть выполнен не в полном объеме. Международные поставщики могут внедрить российские решения, но в таком случае требуются твердые гарантии их закрепления на рынке и стандартизация на международном уровне. При этом зарубежные смартфоны составляют подавляющее большинство мобильных устройств в стране, поэтому этот вопрос требует детальной проработки», — полагает эксперт.
