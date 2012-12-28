Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В мире
66
сегодня, 12:34

Российским бадминтонистам отказали в участии в чемпионате Европы

Европейская конфедерация бадминтона (Badminton Europe) отказалась приглашать российских спортсменов на чемпионат Европы. Чемпионат Европы по бадминтону пройдёт в Уэльве с 6 по 12 апреля.

Российских бадминтонистов не пустили на чемпионат Европы из соображений безопасности, — передает ТАСС.

«Руководство Европейской конфедерации бадминтона (Badminton Europe) решило отказать россиянам по причине «невозможности обеспечить безопасность». С белорусами такая же история. Их безопасности тоже якобы что-то могло угрожать», — отметил источник агентства.

Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в испанском городе Уэльва. Соревнования состоятся с 6 по 12 апреля.

Отмечается, что за последние годы Испания неоднократно проводила турниры по разным видам спорта с участием россиян и белорусов, но ни на одном из них проблем с безопасностью спортсменов не возникло. Сейчас нейтральный статус есть у четырех российских бадминтонистов: Родиона Алимова, Максима Оглоблина, Анастасии Боярун и Дарьи Харлампович.

Ранее российских сурдлимпийцев в возрасте до 18 лет допустили до международных турниров. Спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях среди глухих с флагом и гимном, — пишет Lenta.ru.
спорт
бадминтон
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить