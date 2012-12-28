В России
7
22 минуты назад

В Адыгее в результате атаки БПЛА пострадали двое детей

Фрагменты дронов задели восемь частных домов в Энеме, повредив кровли и остекление, а также три автомобиля.

Два человека пострадали при атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удаленную на сотни километров от границы Республику Адыгею.

Атаку БПЛА ночью отражали и в Тахтамукайском районе республики. Обломки беспилотников задели 8 частных домовладений в Энеме, повредив кровлю и остекление, а также 3 автомобиля, — сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава российского региона Мурат Кумпилов.

По его словам, осколочные ранения получили два человека — двое детей были госпитализированы в Энемскую ЦРБ и получили всю необходимую помощь. Пострадавших навестил глава района Аскер Савв, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Одна девочка сегодня уже будет отпущена домой, одна останется в больнице для наблюдения.

Позже глава региона сообщил, что прошедшей ночью средствами ПВО близ Майкопа были перехвачены и уничтожены 4 украинских беспилотника. Без жертв, пострадавших и разрушений.

В оперативном штабе Краснодарского края также заявили, что в результате атаки беспилотников на Краснодар повреждены несколько домов и почти два десятка машин.
