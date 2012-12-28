Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Автокредиты недоступны более 60% россиян
Средняя зарплата в России в 2025 году составила 98,2 тыс. рублей, однако доход выше 100 тыс. рублей получают только около 17% населения. Еще примерно каждый пятый зарабатывает от 60 до 100 тыс., тогда как 62% россиян имеют доход ниже 60 тыс. рублей.
Банки придерживаются лимитов ЦБ по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. На практике это означает, что на одобрение могут рассчитывать в основном те клиенты, которые направляют на обслуживание долгов не более половины дохода.
Из-за таких ограничений уровень отказов остается высоким. В феврале доля отклоненных заявок по автокредитам достигла около 80%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Таким образом, кредит получают лишь примерно один из пяти заявителей. В конце 2025 года ситуация была еще жестче — доля одобрений опускалась до 15% и ниже.
Средний чек по автокредитам с сентября 2025 года превышает 1,5 млн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В январе 2026 года средний срок таких займов приблизился к шести годам, а ставка составляла около 21,5% годовых. В результате ежемесячный платеж превышает 37 тыс. рублей.
