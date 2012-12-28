Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
Происшествия
Голого Плюшкина завалило хламом в квартире
Общество
В торговом центре ловили подростков-нарушителей: они хулиганили, пили алкоголь и курили
Происшествия
Осложнила ли вашу жизнь блокировка Telegram?
Говорит Липецк
«Ваши раскопки — по всему городу! И там, и там, и там! И толку мало»
Общество
Набрал охапку одежды и ушел: полицейские задержали магазинного вора
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор
Происшествия
Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На парковке торгового центра автомобиль столкнулся с электроскутером
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: разобраться в коммунальных квитанциях, в которых чёрт ногу сломит, липчане спорят из-за отпусков
Общество
22-летний парень выместил злость на «Мерседесе»
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» столкнулся с «Субару», столбом и забором: по смертельному ДТП вынесли приговор
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело против экс-министра, опасный дом на Папина, и опрос о Telegram
Общество
Овчарка Сильва унюхала в «Киа» почти пять килограммов наркотиков
Происшествия
Продавец умной колонки на сайте объявлений обманул 26 человек
Происшествия
За два дня в Липецкой области выявили две фальшивые купюры
Происшествия
28-летнего грязинца оштрафовали за фотографию в соцсети
Происшествия
На улице Станционной сгорел автомобиль
Происшествия
Читать все
123
сегодня, 08:05

Автокредиты недоступны более 60% россиян

Более 60% россиян фактически не могут получить автокредит, выяснили «Известия». Для одобрения заявки доход заемщика должен как минимум вдвое превышать ежемесячный платеж, который сейчас в среднем составляет около 37 тыс. рублей. По данным Росстата, таким требованиям соответствует лишь порядка 40% граждан.

Средняя зарплата в России в 2025 году составила 98,2 тыс. рублей, однако доход выше 100 тыс. рублей получают только около 17% населения. Еще примерно каждый пятый зарабатывает от 60 до 100 тыс., тогда как 62% россиян имеют доход ниже 60 тыс. рублей.

Банки придерживаются лимитов ЦБ по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. На практике это означает, что на одобрение могут рассчитывать в основном те клиенты, которые направляют на обслуживание долгов не более половины дохода.

Из-за таких ограничений уровень отказов остается высоким. В феврале доля отклоненных заявок по автокредитам достигла около 80%, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Таким образом, кредит получают лишь примерно один из пяти заявителей. В конце 2025 года ситуация была еще жестче — доля одобрений опускалась до 15% и ниже.

Средний чек по автокредитам с сентября 2025 года превышает 1,5 млн рублей, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В январе 2026 года средний срок таких займов приблизился к шести годам, а ставка составляла около 21,5% годовых. В результате ежемесячный платеж превышает 37 тыс. рублей.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
