В России
132
сегодня, 08:04

Кредитные карты россиян начали блокировать из-за частых переводов

На фоне усиления контроля за переводами со стороны банков россияне ищут способы избежать блокировки карты. Некоторые юристы советуют пользователям в социальных сетях принимать деньги на кредитку. Тогда банки якобы не блокируют счет, считая, что это не поступление средств, а погашение долга.

Однако «Известия» изучили жалобы людей, которые последовали этому совету и столкнулись с проблемами. Например, нескольким клиентам банки заморозили кредитки за переводы, обязав приходить в отделения и вносить долг наличными.

Если на карту начнут массово приходить деньги от разных людей, а потом человек будет их тратить или выводить, то антифрод-система увидит не погашение долга, а аномальную активность по счету, указал экономист, партнер коммуникационного агентства Goldman Agency Ахмед Юсупов.

Банк может посчитать это скрытой предпринимательской деятельностью или обналичиванием, отметил он. Советы принимать деньги на кредитку создают ложное чувство безопасности и множат риски, заключил эксперт.

При блокировке карты усложнится процесс погашения долга, может появиться просрочка, которая будет отражаться в истории клиента, предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Как отмечают юристы, чтобы обезопасить себя нужно указывать назначение платежа, вести учет как ИП или самозанятый, а также уведомлять банк заранее о больших переводах из-за границы.
