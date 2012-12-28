Бывший министр физкультуры и спорта Ксения Казакова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере
В России
129
сегодня, 16:33
Госдума приняла закон о дополнительной защите от мошенников
Граждан предлагается информировать о заключенных ими кредитных договорах или договорах займов через их личный кабинет на Госуслугах.
В соответствии с документом кредитор и квалифицированное бюро кредитных историй должны будут информировать граждан через портал государственных услуг о заключении договоров потребительского кредита или займа, а также о возможности отказаться от заимствований в течение периода охлаждения.
Уведомление, в случае окончательного одобрения проекта закона, должно быть направлено в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги» не позднее 15 минут с момента получения бюро кредитных историй соответствующей информации от банка или МФО, — отмечается в сообщении.
Как пояснил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, для граждан информирование будет бесплатным.
«Это позволит по фиктивным заявкам, которые злоумышленники подают в банки и микрофинансовые организации, провести проверку и блокировать такие заявки до перечисления денежных средств. Реализация нашей законодательной инициативы поможет защитить граждан от кредитных мошенников», — уверен депутат.
«Решение направлено на ЗАЩИТУ ГРАЖДАН», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
