В России
148
сегодня, 16:26
В Приморье суд приговорил мужчину к 14 годам за финансирование ВСУ
Мужчина перевел средства иностранной организации, действующей против безопасности РФ.
Мужчину также оштрафовали на 150 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 282.3 (финансирование экстремистской деятельности) и 275 (государственная измена) УК РФ.
По версии следствия, осужденный переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной и запрещен в России). Общая сумма перевода превысила 13 тысяч рублей.
Подсудимому инкриминировалось осуществление финансирования экстремистской организации НО «ФБК», а также осуществление финансирования Вооруженных сил Украины путем осуществления ряда денежных переводов на общую сумму более 13 тысяч рублей, — рассказала пресс-секретарь суда Елена Оленева
Она отметила, что также суд назначил фигуранту штраф в размере 150 тысяч рублей и 1 год 4 месяца ограничения свободы после отбытия основанного срока наказания. Кроме того, у осужденного конфискуют эквивалент перечисленной суммы, — передает РИА Новости.
0
0
0
0
0
Комментарии