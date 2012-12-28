В России
171
сегодня, 15:49
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. В зону карантина в связи со вспышками пастереллеза и бешенства попали тысячи животных.
«Режим ЧС введён на территории всей Новосибирской области», — заявил министр.
Он уточнил, что это позволит эффективно координировать действия и максимально купировать перемещения животных и продукции животного происхождения.
Ранее сообщалось, что потерявшие скот из-за бешенства и пастереллёза жители Новосибирской области будут получать выплаты на протяжении девяти месяцев.
Отмечается, что в зону карантина попали тысячи животных. В то же время численность молочного крупного рогатого скота в Новосибирской области составляет порядка 90 тысяч голов.
В пяти районах Новосибирской области ввели карантин в связи со вспышками пастереллеза и бешенства. По данным Минсельхоза, в регионе выявлено 42 очага, — передает ТАСС.
Пастереллез выявили в пяти районах — Ордынском, Карасукском, Баганском, Новосибирском и Купинском.
При этом в Ордынском районе выявили случаи и бешенства, и пастереллеза.
По данным Минсельхоза, последние очаги заболеваний сельхозживотных были выявлены в начале марта, более десяти суток назад.
Вспышку пастереллеза зафиксировали в регионах Сибири и Забайкалье, где случаи заболевания начали выявлять с конца 2025 года.
Рост заболеваемости в Россельхознадзоре объяснили аномально холодной зимой: перепады температуры вызывали стресс и ослабили иммунитет у животных.
Подчеркивается, что собственникам скота при изъятии и оформлении будут предоставлены все необходимые официальные документы.
Шинделов отметил, что дикие животные из-за нестабильной температуры зимой и большого количества осадков могут приближаться к местам пропитания скота, что может быть причиной заражения.
В том числе в целях безопасности проводится регулирование численности диких животных.
2
0
0
0
0
Комментарии