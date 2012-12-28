В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Новосибирской области в связи со вспышками заболеваний бешенством и пастереллезом среди скота. В зону карантина в связи со вспышками пастереллеза и бешенства попали тысячи животных.