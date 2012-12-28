сегодня, 13:50

Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Решение принял суд в Москве.

Таганский суд Москвы постановил оштрафовать мессенджер Telegram на 35 млн рублей. Причиной послужили пять случаев невыполнения требований по удалению запрещенного в России контента, — передает ТАСС из зала суда.

Уточняется, что цифровая платформа не удалила материалы экстремистского и порнографического характера, а также информацию о наркотических средствах и их обороте.

«Признать Telegram Messenger Inc виновным в пяти эпизодах административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений) и назначить штраф в размере 35 млн рублей», — сказала судья.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о том, что Роскомнадзор принял решение о замедлении работы сервисов мессенджера Telegram, основываясь на положениях федерального законодательства.

До этого в СМИ появлялась информация о возможном полном прекращении работы цифровой платформы в России с 1 апреля 2026 года. В качестве причины назвали несоблюдение российского закона.

В конце 2025 года Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор требования об удалении из мессенджера Telegram сообщения с призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзор направил владельцу мессенджера уведомление с требованием об удалении этой информации, которая в итоге не была удалена в установленный законом срок, то есть в течение суток с момента получения уведомления.
Telegram
мессенджеры
