Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию
Решение принял суд в Москве.
Уточняется, что цифровая платформа не удалила материалы экстремистского и порнографического характера, а также информацию о наркотических средствах и их обороте.
«Признать Telegram Messenger Inc виновным в пяти эпизодах административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений) и назначить штраф в размере 35 млн рублей», — сказала судья.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил о том, что Роскомнадзор принял решение о замедлении работы сервисов мессенджера Telegram, основываясь на положениях федерального законодательства.
До этого в СМИ появлялась информация о возможном полном прекращении работы цифровой платформы в России с 1 апреля 2026 года. В качестве причины назвали несоблюдение российского закона.
В конце 2025 года Генеральная прокуратура РФ направила в Роскомнадзор требования об удалении из мессенджера Telegram сообщения с призывом к осуществлению экстремистской деятельности. Роскомнадзор направил владельцу мессенджера уведомление с требованием об удалении этой информации, которая в итоге не была удалена в установленный законом срок, то есть в течение суток с момента получения уведомления.
