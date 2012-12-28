Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
В ЦМАКП предупредили о рисках стагфляции в России
Российская экономика оказалась «в одном шаге» от стагфляции — ситуации, когда рост цен сочетается с застоем ВВП. Об этом говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомились «Известия».
Одновременно сокращаются инвестиции, прежде всего в машины и оборудование. В январе 2026 года ВВП снизился на 2,1% в годовом выражении после роста на 1,9% месяцем ранее.
В ЦБ же считают сценарий стагфляции маловероятным. В регуляторе сообщили «Известиям», что экономика продолжит расти, а инфляция постепенно вернется к цели в 4%.
Впрочем, часть экспертов оценивает риски иначе. Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что из 28 основных отраслей промышленности рост в январе показали лишь пять. Высокая ключевая ставка уже серьезно сдерживает инвестиции, добавил заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников.
