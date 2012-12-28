В ЦМАКП предупредили о рисках стагфляции в России

Российская экономика оказалась «в одном шаге» от стагфляции — ситуации, когда рост цен сочетается с застоем ВВП. Об этом говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомились «Известия».



По оценке Минэка, в начале марта годовая инфляция составила около 5,7%. Сдерживать рост цен помогает слабый спрос и укрепление рубля, отмечают аналитики центра. Однако экономическая динамика остается слабой: в большинстве гражданских отраслей промышленности наблюдается стагнация, а прибыльность предприятий снижается.Одновременно сокращаются инвестиции, прежде всего в машины и оборудование. В январе 2026 года ВВП снизился на 2,1% в годовом выражении после роста на 1,9% месяцем ранее.В ЦБ же считают сценарий стагфляции маловероятным. В регуляторе сообщили «Известиям», что экономика продолжит расти, а инфляция постепенно вернется к цели в 4%.Впрочем, часть экспертов оценивает риски иначе. Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что из 28 основных отраслей промышленности рост в январе показали лишь пять. Высокая ключевая ставка уже серьезно сдерживает инвестиции, добавил заместитель гендиректора ЦМАКП Владимир Сальников.