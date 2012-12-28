Все новости
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами
Общество
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
«Петропарк» мэрия намерена открыть ко Дню города
Общество
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
«Помнишь кто это? Сегодня в аварию попал»
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 7,7%
Здоровье
В Ельце выявили фальшивую тысячерублёвую купюру
Происшествия
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
28
сегодня, 15:27

Правкомиссия одобрила закон о защите россиян от иностранных судов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, позволяющую задействовать российскую армию для защиты граждан РФ, преследуемых иностранными судами.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, который разрешит использовать Вооруженные силы (ВС) РФ для защиты граждан России в случае их ареста или уголовного преследования за рубежом, — отмечается в материалах заседания комиссии.

Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев добавил, что законопроектом предлагается установить полномочие органов государственной власти по принятию необходимых мер для защиты граждан, арестованных или подвергаемых преследованию на основании решений иностранных или международных судов. Ожидается, что указанные полномочия будут реализовываться по решению президента России Владимира Путина.

Кроме того, документ дополнительно вносит изменения в закон «Об обороне», который предусматривает возможность экстерриториального использования по решению главы государства формирований ВС для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судебных органов, наделенных полномочиями без участия России, — передает ТАСС.
