28
сегодня, 15:27
Правкомиссия одобрила закон о защите россиян от иностранных судов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, позволяющую задействовать российскую армию для защиты граждан РФ, преследуемых иностранными судами.
Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».
«Законопроект разработан в целях защиты прав граждан Российской Федерации в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.
Председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев добавил, что законопроектом предлагается установить полномочие органов государственной власти по принятию необходимых мер для защиты граждан, арестованных или подвергаемых преследованию на основании решений иностранных или международных судов. Ожидается, что указанные полномочия будут реализовываться по решению президента России Владимира Путина.
Кроме того, документ дополнительно вносит изменения в закон «Об обороне», который предусматривает возможность экстерриториального использования по решению главы государства формирований ВС для защиты граждан от преследования со стороны иностранных и международных судебных органов, наделенных полномочиями без участия России, — передает ТАСС.
