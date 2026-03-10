Все новости
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Утро в Усмани началось эвакуацией медколледжа
Происшествия
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами
Общество
Наконец-то это случилось: Плехановский мост украсили чугунным ограждением
Общество
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
В Ельце выявили фальшивую тысячную купюру
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
В мире
115
54 минуты назад

Около 10 тысяч россиян застряли в Таиланде из-за ситуации на Ближнем Востоке

Около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде из ‑за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Около 10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщают данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что они не могут вылететь из популярной страны Азии из-за закрытого неба над Ближним Востоком и ситуации в регионе. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Таиланде в настоящее время остаются как самостоятельные, так и организованные туристы из России. Все они планировали лететь на родину через аэропорты стран Персидского залива, — пишет Lenta.ru.

Одна тысяча из примерно десяти тысяч соотечественников уже пропустила свои стыковочные рейсы. Сообщается, что больше всего не повезло тем, кто собирался лететь авиакомпанией Air Arabia. Авиаперевозчик отменил все рейсы вплоть до 22 марта и не сообщает о вывозных планах.

Организованным туристам пытаются помочь туроператоры — договариваются о продлении гостиниц, размещают в отелях при аэропортах и ищут альтернативные рейсы через Китай и Узбекистан. Известно, что власти Таиланда продлевают многим из застрявших россиян разрешение на пребывание в стране, это возможно при обращении в местный миграционный центр.
Таиланд
Ближний Восток
Комментарии

