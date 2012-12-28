Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
В России
сегодня, 13:31
Песков объяснил отключение связи в Москве и Петербурге
Отключения мобильной связи в Москве и других крупных городах страны связаны с необходимостью обеспечения безопасности.
«Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это всё, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, — конечно же, это предмет дополнительного анализа», — объяснил он.
Песков уточнил, что в разных контекстах возникает тема добавления тех или иных ресурсов в «белые списки» — и некоторые из них были туда включены.
По его словам, информация о возможных ограничениях связи в ряде городов России заблаговременно представлялась, — передает РИА Новости.
«Информация на этот счет (о возможных ограничениях связи) заблаговременно представлялась. Возможность (представлялась) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет», — отметил Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Президент России Владимир Путин 20 февраля подписал закон, обязывающий операторов связи отключать сети по требованию ФСБ в предусмотренных случаях. Изменения внесены в закон «О связи» и направлены на регулирование взаимодействия операторов и спецслужб.
В документе отмечается, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети связано с требованием ФСБ. Также подчеркивается, что операторы обязаны отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые будут определены нормативными актами президента.
Комментарии