Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Хитрая работа в ПВЗ принесла 21-летней девушке 607 тысяч рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Женщина попала под колеса автомобиля 18-летнего водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
Общество
8 марта липчанка отметила 100-летний юбилей
Общество
Потопы в Липецке: СК возбудил уголовное дело
Происшествия
Утро в Усмани началось эвакуацией медколледжа
Происшествия
Читать все
«И куда вы поехали сегодня? Надо предусматривать ситуацию-то»
Общество
Улица Фрунзе обзаведется чугунным столбом с часами
Общество
Наконец-то это случилось: Плехановский мост украсили чугунным ограждением
Общество
У пострадавших при пожаре на Шуминского подростков — ожоги тела и дыхательных путей
Происшествия
Праздник не удался: 8 марта пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 30 000 рублей
Происшествия
Трое детей пострадали в пожаре на улице Шуминского
Происшествия
Липецк — на 54 месте в стране по площади строящегося жилья на человека
Общество
В Ельце выявили фальшивую тысячную купюру
Происшествия
8 марта женщина воткнула нож в грудь знакомого
Происшествия
91-летний пенсионер выпал с третьего этажа и погиб
Происшествия
Читать все
В России
129
сегодня, 13:31

Песков объяснил отключение связи в Москве и Петербурге

Отключения мобильной связи в Москве и других крупных городах страны связаны с необходимостью обеспечения безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отключение мобильной связи и интернета в Москве и Санкт-Петербурге, — пишут «Известия».

«Все отключения и ограничения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Связано это всё, наверное, с главной необходимостью — обеспечение безопасности. Но что касается проблем, которые это представляет для бизнеса, — конечно же, это предмет дополнительного анализа», — объяснил он.

Песков уточнил, что в разных контекстах возникает тема добавления тех или иных ресурсов в «белые списки» — и некоторые из них были туда включены.

По его словам, информация о возможных ограничениях связи в ряде городов России заблаговременно представлялась, — передает РИА Новости.

«Информация на этот счет (о возможных ограничениях связи) заблаговременно представлялась. Возможность (представлялась) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет», — отметил Песков, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.

Президент России Владимир Путин 20 февраля подписал закон, обязывающий операторов связи отключать сети по требованию ФСБ в предусмотренных случаях. Изменения внесены в закон «О связи» и направлены на регулирование взаимодействия операторов и спецслужб.

В документе отмечается, что операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение сети связано с требованием ФСБ. Также подчеркивается, что операторы обязаны отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые будут определены нормативными актами президента.
связь
интернет
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить